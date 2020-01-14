روسيا: وقف إطلاق النار في ليبيا مستمر «لأجل غير محدد»

2020/01/14 | 17:46

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن وقف إطلاق النار في ليبيا يبقى سارياً إلى أجل غير محدد رغم رفض قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، توقيع اتفاق رسمي لأنه بحاجة إلى «يومين» إضافيين لدرسه.وأكدت الوزارة أن اجتماع موسكو، أمس (الاثنين)، بين الأطراف الليبية أفضى إلى «التوصل لاتفاق مبدئي بين الأطراف المتنافسة للإبقاء على وقف الأعمال العدائية وتمديده إلى أجل غير محدد».ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، اليوم، عن وزارة الدفاع قولها إن حفتر كان إيجابياً إزاء اتفاق لوقف إطلاق النار صوغ في محادثات بموسكو.

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