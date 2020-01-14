جونسون يقترح جمع تبرعات لدق جرس «بيغ بن» لحظة «بريكست»

2020/01/14 | 19:19

اخبار السعودية )- اقترح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، القيام بحملة جمع تبرعات من أجل أن يتاح دق جرس ساعة بيغ بن الشهيرة، التي يمثل برجها أحد معالم البرلمان البريطاني، لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقاً لوكالة «رويترز».والجرس الذي يزن 13.7 طن صامت إلى حد كبير منذ عام 2017 بسبب أعمال تحديث جارٍ تنفيذها في برج إليزابيث الذي يضم الساعة، ولا يدق الجرس إلا في المناسبات المهمة مثل احتفالات عشية السنة الجديدة.وكان رئيس الوزراء يتحدث بعد أن رفضت لجنة في مجلس العموم اقتراحاً بأن يدق الجرس وقت ترك التكتل الأوروبي لأن ذلك سيكون مكلفاً للغاية.

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