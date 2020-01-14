بعد فرار غصن... تحذير من الاختباء داخل صناديق الآلات الموسيقية

2020/01/14 | 19:19

اخبار السعودية )- حذّرت شركة «ياماها» اليابانية لتصنيع الآلات الموسيقية الناس من محاولة حشر أجسادهم داخل صناديق آلات موسيقية بعد التقارير التي ذكرت أن رئيس شركة «نيسان» السابق كارلوس غصن، فر من اليابان مختبئاً داخل صندوق آلة موسيقية.

وقالت الشركة اليابانية على «تويتر» يوم 11 يناير (كانون الثاني): «لن نذكر السبب، لكنّ هناك تغريدات عديدة عن الاختباء داخل صناديق آلات موسيقية كبيرة.



التحذير بعد أي حادث مؤسف سيكون بعد فوات الأوان، لذا نطلب من الجميع عدم محاولة ذلك».

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