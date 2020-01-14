2020/01/14 | 19:50

اخبار السعودية )- لم يعبأ زوجان في الفلبين باحتمال ثوران بركان «تال»، وأصرا على إقامة مراسم حفل زفافهما على مقربة منه.

وفي لقطات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل العروسان تشينو وكات بالومار، عهود الزواج في إقليم «كافايت» يوم (الأحد) الماضي، تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد الصادر عن البركان، الذي يعد أحد أصغر البراكين النشطة في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور... حفل زفاف تحت سحابة من الدخان البركاني في الفلبين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور... حفل زفاف تحت سحابة من الدخان البركاني في الفلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).