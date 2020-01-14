2020/01/14 | 19:50

اخبار السعودية )- أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بتشريح جثمان السجين الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم، الذي فارق الحياة، أمس (الاثنين)، وذلك للوقوف على أسباب وفاته.وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن النائب العام أمر بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله إلى مستشفى جامعة القاهرة (قصر العيني)، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.وكان قاسم المحتجز منذ عام 2013 على خلفية قضية «فض اعتصام رابعة» قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أول من أمس (الأحد)؛ لتلقي العلاج هناك، غير أنه فارق الحياة أمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة تحقق في وفاة سجين أميركي من أصل مصري) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاهرة تحقق في وفاة سجين أميركي من أصل مصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).