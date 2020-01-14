«عبقرية الشر»... هكذا فرض سليماني النفوذ الإيراني في العراق

2020/01/14 | 21:22

اخبار السعودية )- لم يكن قتل الولايات المتحدة الأميركية لقاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في غارة نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد، مجرد عقوبة أميركية معتادة في وجه النظام الإيراني، لكنه عمل كبير قد يُحدث تأثيراً واضحاً في المنطقة، بعد أن قضت واشنطن على مهندس خطط إيران للهيمنة الإقليمية، وفقاً لكريم سجادبور، محلل السياسات الإيرانية بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن.

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