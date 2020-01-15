«الشورى السعودي» يطالب وزارة العدل بتخصيص وظائف نسائية

2020/01/15 | 00:26

اخبار السعودية )- طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم (الثلاثاء)، وزارة العدل بتخصيص عدد من الوظائف النسائية.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، واستمع خلالها إلى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي السابق.وأوصت اللجنة بتخصيص عدد من الوظائف النسائية مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، داعية إلى بذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء السعودي بالمحافل الدولية.

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