فيديو... مقطع جديد يُظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين

2020/01/15 | 01:28

اخبار السعودية )- ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم (الثلاثاء) أن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية، أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر، بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير (كانون الثاني).

وقالت الصحيفة إن الصاروخين أُطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلومتراً عن الطائرة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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