بدء المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية و«الانتقالي»

2020/01/15 | 01:28

اخبار السعودية )- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، بدء تطبيق المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.وذكر «التحالف» أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزاً من الطرفين عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس (آب) الماضي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الأطراف على تنفيذ الاتفاق.ودخل «اتفاق الرياض» الذي يصنع أسساً متينة للسلام والتعايش بين كل اليمنيين، مرحلته الثانية بإقرار مصفوفة أولية لتنفيذ ثلاثة بنود رئيسية خلال 15 يوماً.

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