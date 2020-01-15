أوروبا تفعّل آلية إلزام طهران احترام «النووي»

2020/01/15 | 02:30

اخبار السعودية )- باشرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، تفعيل «آلية فض النزاع» المنصوص عليها في «الاتفاق النووي» لإلزام طهران العودة إلى احترام تعهداتها النووية، ما يهدد بإحالة الاتفاق إلى مجلس الأمن.

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: «نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية»، مضيفةً أنه لم يعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.



وتخلت طهران، الأسبوع الماضي عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، في خامس خطوة على مسار تقليص التزامات الاتفاق النووي التي بدأت في مايو (أيار) الماضي.

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