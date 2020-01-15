فنزويلا: مادورو سيسمح للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات

2020/01/15 | 10:43

اخبار السعودية )- أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه منفتح على السماح للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات التشريعية المقرّرة لاحقاً هذا العام.وقال مادورو، أمس (الثلاثاء)، في خطابه السنوي أمام الجمعية التأسيسية إنّ «الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة» و«كل المنظمات الدولية» مرحّب بها لمراقبة الانتخابات التي لا تزال تنتظر تحديد موعدها.وأضاف: «الأبواب مفتوحة أمام رفاقنا الدوليين.أهلاً بكم، أهلاً بكم»، مخاطباً أعضاء الجمعية التي أسسها بنفسه لتصادر دور الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة.

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