واشنطن ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية

2020/01/15 | 11:14

اخبار السعودية )- أعلنت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) أنّها ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لأنّ الاتفاق التجاري الجزئي الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع بكين اليوم (الأربعاء) لا ينصّ على إلغاء هذه الرسوم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وقالت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب ممثل التجارة الأميركية في بيان مشترك: «ليس هناك اتفاق على تخفيض التعريفات في المستقبل.أي شائعات تقول عكس ذلك هي خاطئة تماماً».

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