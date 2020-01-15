زوجة كارلوس غصن عن هروبه: «سعيدة لأنه فعل ذلك»

2020/01/15 | 11:14

اخبار السعودية )- التئم من جديد شمل كارلوس وكارول غصن في بيروت.تتشابك أيديهما في الشوارع ويتهامسان بمزيج من العربية والفرنسية.

لكن المشهد الأكثر تعبيراً عن التضامن بين الزوجين حدث بينما كانا يتحدثان عن بيت كارلوس غصن السابق، عندما كانا يعملان في شركة «نيسان» اليابانية المصنعة للسيارات التي كان غصن رئيساً تنفيذياً لها، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

وقالت كارول غصن في مقابلة بصحبة زوجها في منزل خاص ببيروت إن علاقتها مع اليابان انتهت.

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