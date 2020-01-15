بالفيديو... طائرة ركاب تفرغ وقودها فوق مدرسة بكاليفورنيا وتصيب العشرات

2020/01/15 | 12:46

اخبار السعودية )- أفرغت طائرة ركاب من طراز «بوينغ 777» تابعة لشركة دلتا الأميركية وقودها أمس (الثلاثاء) فوق إحدى ضواحي مدينة لوس أنجليس تمهيداً لتنفيذ هبوط اضطراري، مما أدّى لإصابة نحو 20 طفلاً و10 بالغين كانوا في فناء مدرسة ابتدائية بتهيّجات جلدية وصعوبات طفيفة في التنفّس.

وقال متحدّث باسم شركة الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ طائرة الرحلة «دلتا 89» كانت متّجهة إلى شانغهاي في الصين حين «واجهت مشاكل في المحرّك» بعيد إقلاعها مما اضطرها للعودة إلى مطار لوس أنجليس.

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