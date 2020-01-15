محكمة تركية: حجب «ويكيبيديا» انتهاك لحرية التعبير

2020/01/15 | 12:46

اخبار السعودية )- أصدرت المحكمة الدستورية التركية اليوم (الأربعاء) نسخة مفصلة من حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي والذي قضت فيه بحجب الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت لأكثر من عامين.وذكر تقرير المحكمة في تركيا أن حجب موقع ويكيبيديا هو انتهاك لحرية التعبير، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.ونشر الحكم المفصل في الجريدة الرسمية.ويمهد الحكم الطريق لرفع الحجب عن الموقع، الذي فرض منذ عام 2017 بسبب صفحات على الموقع تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.

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