السعودية تتصدر الدول الأكثر تقدماً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

2020/01/15 | 13:48

اخبار السعودية )- حقّقت السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مسجلة 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، وصُنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.

وبناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً، حيث تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: «التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد»، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

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