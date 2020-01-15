الولايات المتحدة تضغط على السودان لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب

2020/01/15 | 13:48

اخبار السعودية )- حذرت الولايات المتحدة السودان بأن مسألة دفع تعويضات لضحايا الإرهاب «أولوية» بالنسبة لها بينما تنظر في شطب اسم الخرطوم من لائحة سوداء أميركية.والتقى الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في واشنطن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، وناقشا «السياسة والمعايير ذات الصلة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب» وفق بيان للمتحدثة باسم وزيرة الخارجية مورغان أورتيغوس.والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذاً آمناً لأسامة بن لادن، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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