2020/01/15 | 15:46

اخبار السعودية )- كشفت مصادر عراقية مطلعة أن العديد من قادة الميليشيات الموالية لإيران، بينهم زعيم ميليشيا النجباء المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، وكذلك زعيم ميليشيا عصائب "أهل الحق" سافروا إلى خارج العراق بعد

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