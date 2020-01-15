بوتين يقترح استفتاء على تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات البرلمان

2020/01/15 | 16:53

اخبار السعودية )- اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، إجراء استفتاء على تعديل الدستور الروسي بحيث يعزز سلطات البرلمان ويُبقي في الوقت ذاته النظام الرئاسي القوي في البلاد.وصرح بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان: «أعتبر أنه من الضروري قيام المواطنين بالتصويت على مجموعة كاملة من التعديلات المقترحة على دستور البلاد»، من دون أن يحدد تاريخاً لذلك.وأوضح أنه يرغب في منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء إلى جانب مسؤوليات أخرى.

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