مداهمة شبكة تجسس صينية في ألمانيا

2020/01/15 | 16:53

اخبار السعودية )- داهمت الشرطة الألمانية مكاتب ومنازل في بروكسل ومناطق ألمانية، اليوم (الأربعاء)، في إطار قضية تتعلق بثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم جواسيس لحساب الصين، أحدهم سفير سابق بارز في الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الادعاء الألماني المداهمات، بحسب وكالة {رويترز}، فيما قالت مجلة {دير شبيغل} التي كانت أول من أورد أنباء المداهمة، إن أحد المشتبه فيهم ألماني كان يعمل حتى عام 2017 دبلوماسياً بارزاً في مكتب الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وتولى منصب سفير للاتحاد مرات عدة.

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