واشنطن تتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران «سريعاً»

2020/01/15 | 18:26

اخبار السعودية )- قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعاً، نظراً لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسمياً لآلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي مع إيران.وأضاف منوتشين، في تصريحات لقناة «سي إن بي سي» الأميركية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، «أجريت مناقشات مباشرة جداً، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضاً، مع نظرائنا».وتابع: «أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعلت (آلية) حل النزاعات، ونتطلع إلى العمل معها بسرعة وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعاً».

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