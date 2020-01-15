البرهان: تم احتواء التمرد بأقل الخسائر الممكنة

2020/01/15 | 18:26

اخبار السعودية )- قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه تم احتواء التمرد الذي قامت به عناصر في جهاز المخابرات العامة «بأقل الخسائر الممكنة»، مشيراً إلى محاولة إخراج المواطنين وتحذير المتمردين قبل عملية الاقتحام.وقال البرهان في مقابلة مع التلفزيون السوداني اليوم (الأربعاء)، إن تعليمات صدرت منذ أكثر من شهر لتسلم المواقع التي وقع بها التمرد، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوداني استولت على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين.

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