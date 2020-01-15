بغداد تصدح منددة بالخطف.. اختفاء جديد لناشط مدني

2020/01/15 | 18:51

اخبار السعودية )- شهدت ساحة التحرير وسط بغداد مساء الأربعاء تظاهرات تنديداً بخطف الناشطين، وعمليات الاغتيال التي باتت تطال كل صوت معارض بارز يصدح في ساحات التظاهرات.أتى ذلك، بعد أن أفاد مصدر محلي في بغداد، في وقت سابق

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