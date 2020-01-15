غارات النظام تقتل 15 مدنياً في إدلب رغم الهدنة

2020/01/15 | 19:59

اخبار السعودية )- أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 15 شخصا وإصابة 36 آخرين، اليوم (الأربعاء)، جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب شمال غربي سوريا رغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو، الخميس، بموجب اتفاق مع أنقرة.وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: «قُتل 15 مدنيا وأصيب 36 آخرون بجروح جراء غارات لقوات النظام على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب».وأحصى المرصد «شن طائرات سوريا وأخرى روسية أكثر من مائة ضربة على محافظة إدلب اليوم رغم سريان الهدنة الروسية التركية».

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