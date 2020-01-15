مطار يستخدم الكلاب لتخفيف توتر المسافرين ومساعدة ذوي الإعاقات

2020/01/15 | 21:32

اخبار السعودية )- بدأ مطار بريطاني استخدام مجموعة من الكلاب العلاجية للمساعدة في تخفيف حدة التوتر لدى المسافرين الذين يخافون من الطيران، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وستتمركز الكلاب، التي يطلق عليها اسم «طاقم كانين»، في قاعتي الوصول والمغادرة بمطار ساوثهامبتون، إلى جانب متطوعين.

ومن المأمول أن تساهم الكلاب في تهدئة الركاب من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة بعد أن أظهرت الدراسات أن ملاعبة الحيوانات يمكن أن تقلل من التوتر.

والكلاب من مؤسسة «كلاب للعلاج على الصعيد الوطني» الخيرية، التي تقول إن كلابها «تم اختبار مزاجها بالكامل، ولديها خبرة عالية فيما تفعله».

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