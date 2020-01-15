«العفو الدولية» تندد بـ«القمع العنيف» للاحتجاجات في إيران

2020/01/15 | 21:32

اخبار السعودية )- أصيب العديد من المتظاهرين في إيران بجروح جراء إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية من بنادق ضغط في 11 و12 يناير (كانون الثاني)، حسبما أكدت اليوم (الأربعاء) منظمة العفو الدولية، منددةً باستخدام «غير قانوني للقوة»، وبالقمع «العنيف» لـ«مظاهرات سلمية».

وأكدت المنظمة ومقرها في لندن، في بيان، أن قوات الأمن الإيرانية لجأت أيضاً لاستخدام «الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين»، مشيرةً إلى أنها استندت في تقريرها على مقاطع فيديو وصور موثقة وشهادات ضحايا وشهود عيان.

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