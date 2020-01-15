ألمح لتورط إيران باغتيالات.. نجاة مسؤول عراقي من الموت

2020/01/15 | 22:29

اخبار السعودية )- بعد أن ألمح إلى تورط إيران في اغتيال الصحافي العراقي، أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، نجا مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، الشيخ محمد الزيداوي، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في

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