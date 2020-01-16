«النواب» الأميركي يحيل مادتي عزل ترمب إلى «الشيوخ»

2020/01/16 | 00:06

اخبار السعودية )- وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم (الأربعاء)، على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ، ما يفتح الطريق أمام بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب الذي تهيمن عليه أغلبية ديمقراطية على مشروع القرار بأغلبية 228 صوتاً مقابل 193 صوتاً، على مستوى الحزبين بصورة كبيرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

إلى ذلك، رجّح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم ألا تستغرق محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ في محاولة عزله أكثر من أسبوعين.

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