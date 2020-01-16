نجاة طفلة باكستانية دفنت تحت الثلوج 18 ساعة

2020/01/16 | 01:08

اخبار السعودية )- نجت طفلة (12 عاماً) من الموت، اليوم (الأربعاء)، بعد أن دفنتها الثلوج لمدة 18 ساعة إثر اجتياح انهيار جليدي منزل أسرتها في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، تذكرت سامينا بيبي صراخها وهي محاصرة طلباً للنجدة، بينما كانت تبكي مستلقية في غرفة تحت غطاء من الثلوج.وكانت سامينا واحدة من المحظوظين، وقالت وهي راقدة في سرير بمستشفى في مظفر آباد تتلقى فيه العلاج مع عشرات المصابين الآخرين بعد نقلهم جوا من منطقة الانهيار الجليدي: «كنت أظن أنني سأموت هناك».

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