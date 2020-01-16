مصر تعلن القبض على «لجنة إعلامية إلكترونية مدعومة من تركيا»

2020/01/16 | 01:39

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الأربعاء)، ضبط أفراد «لجنة إلكترونية أسستها جماعة (الإخوان) بدعم من تركيا» تعد تقارير «سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة» حول الأوضاع في مصر.

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