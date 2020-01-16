اتفاق مبدئي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

2020/01/16 | 01:39

اخبار السعودية )- اتفق وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع مجددا في واشنطن في 28 و29 يناير (كانون الثاني) الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة على النيل الأزرق والذي أطلق شرارة أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا.وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي استضافت اجتماعا للوزراء في واشنطن هذا الأسبوع إنهم اتفقوا خلاله على ملء خزان سد النهضة، الذي تكلف أربعة مليارات دولار، على مراحل خلال الموسم المطير، على أن يأخذ ذلك في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب، وفق وكالة رويترز.

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