ألمانيا تخفّض سقف توقعاتها لـ«مؤتمر برلين»

2020/01/16 | 03:12

اخبار السعودية )- خفّضت ألمانيا من سقف توقعاتها لـ«مؤتمر برلين» الذي سيعقد الأحد المقبل حول ليبيا، خاصة في ظل عدم توصلها حتى يوم أمس إلى تأكيد حضور طرفي النزاع في الأزمة الليبية، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج.

وقالت أولريك ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المؤتمر «مهم»، لكنه يظل مجرد «بداية»، موضحة أن برلين تأمل في أن يشكل المؤتمر «حجر الأساس على طريق الحل السياسي، لكن حل كل المشاكل التي تعاني منها ليبيا لا يمكن أن يتحقق في يوم واحد».

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