بعد تصاعد التوتر.. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

2020/01/16 | 07:15

اخبار السعودية )- على الرغم من تصاعد التوتر في العراق إثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وتصاعد تهديدات فصائل عراقية موالية لإيران،

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