39 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك بإدلب السورية

2020/01/16 | 12:28

اخبار السعودية )- قتل 39 عنصراً على الأقل من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الخميس)، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي - تركي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وأفاد المرصد عن «اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء - الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة»، مما أسفر عن «مقتل 22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من (هيئة تحرير الشام) مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها».

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