الاغتيالات مستمرة بالعراق.. ناشط جديد يلفظ أنفاسه

2020/01/16 | 14:27

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية، اليوم الخميس باغتيال الناشط العراقي أحمد سعدون المرشدي برصاص مجهولين قرب منزله في حي المهندسين وسط الحلة ما أسفر عن مقتله.يشار إلى أنه رغم التحذيرات الدولية، لا تزال عمليات

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