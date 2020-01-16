طبيبات المنيا... ضحايا تأدية الواجب المهني

2020/01/16 | 15:34

اخبار السعودية )- لقيت أربع طبيبات مصريات حديثي التخرج مصرعهن، بعدما تعرضن مع أخريات لحادث سير أثناء ذهابهن من المنيا (صعيد مصر) لتأدية تدريب بأحد المعاهد الطبية في القاهرة بعدما تم تهديدهن بالإحالة للتحقيق أو النقل حال عدم الحضور.وأسفرت الحادثة كذلك عن إصابة نحو 17 طبيبة، بإصابات متفاوتة ما بين الحرجة والبالغة.واشترك الطبيبات في وسيلة نقل جماعية بعدما تعذر ارتيادهم القطار، حيث تم إبلاغهم قبل موعد التدريب بيوم واحد.

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