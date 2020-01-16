أمطار غزيرة تهدئ حرائق الغابات في شرق أستراليا... وتثير مخاوف

2020/01/16 | 15:34

اخبار السعودية )- جاءت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم (الخميس) بمثابة إغاثةٍ كانت منطقة شرق أسترالياً في أمسِّ الحاجة إليها، وسط أزمة حرائق الغابات؛ لكن السلطات حذرت أيضاً من ظروف خطيرة محتملة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وصدرت تحذيرات من عواصف رعدية شديدة لمناطق، من بينها مناطق تعاني من حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز؛ حيث لا يزال أكثر من 80 حريقاً مستعراً.وقال مكتب الأرصاد الجوية عبر حسابه على «تويتر»: «الأمطار في الطريق...هناك تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية في شرق نيو ساوث ويلز، مع توقع استمرار العواصف حتى الليل».

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