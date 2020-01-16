لماذا انخفضت درجة حرارة جسم الإنسان «الطبيعية»؟

2020/01/16 | 16:05

اخبار السعودية )- إذا كان لدى أي شخص ألم في المعدة، أو مرض مزمن، فمن أول الأشياء التي يقوم بها الأطباء والممرضات خلال المعاينة هو أخذ درجة حرارة الجسم.ومن المعروف أن أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم يعني أن لدى المريض حمى، ويظهر أن جسمه يحارب مرضاً أو عدوى معينة.ومنذ عام 1871.تعني كلمة درجة حرارة جسم «طبيعية» 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية).وتم تحديد هذا الرقم بواسطة طبيب ألماني، بناءً على ملايين القراءات من 25 ألف مريض ألماني، مأخوذة عن طريق لصق موازين الحرارة تحت أذرعهم، بحسب تقرير لمجلة «تايم».

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