السودان: تشكيل لجنة تحقيق بصلاحيات واسعة في أحداث تمرد عناصر المخابرات

2020/01/16 | 16:05

اخبار السعودية )- شكل مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لجنة تحقيق في تمرد عناصر المخابرات برئاسة ضابط رفيع في الجيش السوداني، ومنحت صلاحيات واسعة.

وأدت اللجنة اليوم (الخميس) القسم أمام رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء، نعمات عبد الله.

كونت اللجنة بموجب مرسوم سيادي لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، التي أوقعت نحو 7 قتلى وجرحى وسط العسكريين والمدنيين.

وقال الأمين العام لمجلس السيادة، أسامة جاد الله، في تصريحات صحافية، من مهام اللجنة إلقاء القبض وتفتيش أي شخص يشتبه بمشاركته في الأحداث المعنية.

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