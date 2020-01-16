العراق: لم نوافق على استئناف عمليات أميركا على أراضينا

2020/01/16 | 17:02

اخبار السعودية )- بعد أن أكد مسؤولان عسكريان أميركيان أن وزارة الدفاع الأميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة داعش كي لا يستغل التنظيم الوضع الراهن، أكد العراق الخميس أنه لم

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