بوتين يوقع مرسوماً بتعيين ميشوستين رئيساً لوزراء روسيا

2020/01/16 | 17:37

اخبار السعودية )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) مرسوماً بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء بعد فترة وجيزة من حصول المدير السابق لهيئة الضرائب على موافقة البرلمان لشغل المنصب.ويأتي تعيين ميشوستين في إطار تغييرات شاملة للنظام السياسي أعلنها بوتين أمس (الأربعاء) وأدت لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته.وركز ميشوستين، الذي ترأس دائرة الضرائب لعقد من الزمن، على تحسين اقتصاد روسيا المتعثر، وذلك خلال مداولات في البرلمان حول ترشيحه للمنصب بثها التلفزيون.وأضاف ميشوستين أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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