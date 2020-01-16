وزير الخارجية البريطاني يتصل هاتفياً بنظيره السعودي: «اتفقنا على أن خفض التصعيد مصلحة للجميع»

2020/01/16 | 17:37

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه تحدث، اليوم (الخميس)، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حول خفض التصعيد في المنطقة.وقال راب في تغريدة على حاسبه بموقع «تويتر»: «ركزنا على الحاجة إلى خفض التصعيد في المنطقة واتفقنا على أن ذلك يصب في مصلحة الجميع».كان وزير الخارجية السعودي قد دعا أمس (الأربعاء)، إلى «وحدة وسلامة الأراضي الليبية»، ونوه خلال كلمته أمام «البرلمان العربي» في القاهرة، بـ«المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية، وتمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية».

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