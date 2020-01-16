غرامة 300 ألف دولار ورأس غنم على نائب أفغاني لصفعه وزير

2020/01/16 | 18:39

اخبار السعودية )- ألزم مجلس يضم قيادات عشائرية في أفغانستان نائباً سابقاً بتقديم رأس غنم، ودفع 300 ألف دولار لوزير أفغاني على سبيل التعويض نظير صفعة مزعومة على وجهه.وأكد حاجي دين محمد، أحد زعماء العشائر ونائب رئيس المجلس الأعلى للسلام في البلاد، إن المجلس هو مَن فرض الغرامة.واتهم وزير الحج والشؤون الدينية عبد الحكيم منيب في سبتمبر (أيلول) الماضي النائب السابق الملا تاراخيل محمدي بسبه والاعتداء عليه جسدياً، داخل مسجد القصر الرئاسي، حيث كانا يؤديان صلاة الجمعة.وقال الوزير إنه تعرض لاعتداء جسدي، إلا أن الملا قال إن ما حدث كان مجرد تلاسن لفظي.

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