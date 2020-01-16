السرّاج يؤكد المشاركة في قمة برلين ويتّهم حفتر بالمماطلة

2020/01/16 | 18:39

اخبار السعودية )- أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الليبية، اليوم (الخميس)، أن رئيسها فائز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في برلين.وفي المقابل لم يؤكد خصمه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر المشاركة، علماً أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وصل إلى بنغازي الخميس للقاء حفتر.وتؤكد الأمم المتحدة أن مؤتمر برلين يهدف إلى وضع حد للانقسام الدولي حول ليبيا والتدخل في شؤونها.

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