«البلسم» تقدم مساعدات طبية لمستشفيات غينية

2020/01/16 | 19:10

اخبار السعودية )- قدمت منظمة البلسم الدولية، حزمة من التبرعات العينية للمرضى وعدد من الأدوات والأجهزة والمستهلكات الطبية، لمنظمة بروسمي الخيرية في العاصمة الغينية كوناكري.وجاءت تلك التبرعات خلال زيارة وفد من منظمة البلسم الدولية برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة أستاذ وجراح القلب البروفسور عماد بخاري لكوناكري؛ وذلك للقاء وفد من منظمة بروسمي، التي أنشأتها وترأسها دوجني كوندي السيدة الأولى في غينيا.

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