مقتل 5 من مسلحي المعارضة السورية و3 جنود أتراك بانفجار في بلدة سلوك

2020/01/16 | 19:10

اخبار السعودية )- قال قيادي في «الجيش الوطني» السوري الموالي للجيش التركي إن 5 من عناصره و3 من الجيش التركي قُتلوا في انفجار في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.وذكر سكان في بلدة سلوك أن المربع الأمني الذي يقع في منطقة الناحية غرب البلدة، شهد انفجاراً بعد ظهر اليوم (الخميس)، ولم يستطع أحد الدخول إلى المكان باعتباره يضم مقرات للفصائل المعارضة.وأضاف سكان، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «جميع السيارات التي تدخل إلى المربع الأمني تخضع لتفتيش دقيق، ولكن بعض المارة تحدثوا عن صهريج لنقل المياه دخل إلى المقرات، وربما كان مفخخاً، وهذا أول انفجار يستهدف مقراً للجيش الوطني المعارض».

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