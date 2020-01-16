5 دول تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

2020/01/16 | 20:43

اخبار السعودية )- قالت خمس دول قُتل مواطنوها عندما أسقطت إيران طائرة ركاب، الأسبوع الماضي، إن على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان، صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، اليوم (الخميس)، إن على إيران إجراء «تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف» في الحادث.



وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون طهران حتى الآن.

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