باكستان: «طالبان» مستعدة لخفض العنف في أفغانستان

2020/01/16 | 20:43

اخبار السعودية )- أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الخميس)، أن حركة «طالبان» أظهرت استعداداً لخفض العنف في أفغانستان بعد أكثر من 18 عاماً على محاربة الولايات المتحدة، ما أثار تكهنات حول إمكان حصول تقدم وشيك في المفاوضات مع الأميركيين.وتوقفت المفاوضات بين «طالبان» وواشنطن مراراً بعد أن اشترطت الأخيرة ضرورة خفض العنف لاستئنافها.وقال قريشي في مقطع فيديو، حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أُحرز اليوم تقدم إيجابي وأظهرت (طالبان) استعداداً لخفض العنف الذي كان مطلباً...إنها خطوة باتجاه اتفاق سلام»، ولم يعطِ المزيد من التفاصيل.

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