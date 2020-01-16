أوكرانيا تحقق في احتمال انتهاك سرية مراسلات سفيرة أميركية

2020/01/16 | 21:44

اخبار السعودية )- أعلنت كييف، اليوم (الخميس)، فتح تحقيق حول احتمال تعقب السفيرة الأميركية السابقة لديها بطريقة غير قانونية، وذلك بعد نشر معلومات بهذا الخصوص في الولايات المتحدة.وقالت وزارة الداخلية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «الشرطة بدأت تحقيقاً قضائياً حول انتهاك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية، وانتهاك الحياة الخاصة لماريا يوفانوفيتش، سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بين 2016 و2019.

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