وزير لبناني: نقترب من تشكيل حكومة

2020/01/16 | 21:44

اخبار السعودية )- قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، اليوم (الخميس)، إن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة.وذكر خليل، للصحافيين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا.ولبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

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